दुचाकीच्या डिक्कीतून गांजा जप्त
कल्याण, ता.२ (बातमीदार) : चक्की नाका वाहतूक उपशाखेजवळ वाहन तपासणी करण्यात आली. यावेळी वाहतूक पोलिसांनी नंबरप्लेट नसल्याने संशयित दुचाकी अडवली असता दुचाकीच्या डिक्कीतून गांजाच्या पुड्या, चिलीम आणि अमली पदार्थ सेवनासाठी लागणारे अन्य साहित्य आढळून आले. या कारवाईनंतर पोलिसांनी ताबडतोब संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेतले असून अधिक चौकशी सुरू आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करत फिरणाऱ्यांवर कडक कारवाईसोबतच अशा तपासणीतून गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे प्रकारही उघड होत असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती.
कल्याण परिसरात अवैध अमली पदार्थांचा पुरवठा आणि विक्री थांबवण्यासाठी पोलिस अधिक सजग झाले आहेत. संपूर्ण वर्षभरात मोठ्या प्रमाणावर एमडी ड्रग्स, गांजासह अन्य अंमली पदार्थांचा करोडो रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी तस्करांसह ताब्यात घेतला आहे; मात्र तरीही शहरी भागात अंमली पदार्थांचा होणारा पुरवठा थांबला नसल्याचे अशा घटनांमधून समोर येत आहे. त्यामुळे काही वेळी तरुणांची वाहन तपासणी व अंगझडती देखील घेतली जाते.
अमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांमध्ये उच्चभ्रू सोसायटीमधील तरुणाईचा देखील तितकाच समावेश असतो. मागील काळात उच्चभ्रू सोसायटीतून मोठा साठा जप्त केला होता. धनदांडग्या, उच्चभ्रू दर्शविणाऱ्या तरुणांची व त्यांच्या वाहनांची बहुतेक वेळा तपासणी होत नाही, बऱ्याचदा निदर्शनास न आल्याने कारवाईपासून कायम दूर असतात. त्यामुळे आता अशा उच्चभ्रू दिसणाऱ्यांनादेखील फैलावर घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
