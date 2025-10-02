बॅंकेच्या अधिकाऱ्याला लाखोंचा गंडा
बॅंकेच्या अधिकाऱ्याला लाखोंचा गंडा
ऑनलाइन गुंतवणुकीतून चांगला परतावा देण्याचे प्रलोभन
नवी मुंबई, ता.२ (वार्ताहर): ऑनलाइन गुंतवणुकीतून ८०० टक्के परताव्याच्या प्रलोभनातून सायबर टोळीने उलवेतील बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्याला तब्बल ३८.१४ लाखांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी उलवे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुंबईतील एका खासगी बँकेत उपव्यवस्थापकपदी असलेले ४४ वर्षीय व्यक्तीला सायबर टोळीने एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सामील केले. त्यानंतर नैना भाटीया नावाने एका बँकेच्या अधिकाऱ्याने त्यांना संपर्क साधला होता. ऑनलाइन ट्रेडिंगमध्ये रस असल्यामुळे पीडित व्यक्तीने गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सायबर टोळीने विविध बँक खात्यांमध्ये जवळपास ३८ लाख १४ हजार ५०० रुपये गुंतवले. त्यानंतर केलेल्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळत असल्याचे दाखवले, मात्र पैसे काढण्याची सुविधा बंद केली. म्हणून बँकेच्या अधिकाऱ्याने पत्नीच्या वैद्यकीय उपचारासाठी पैसे काढण्याची विनंती केली असता, त्यास नकार दिला. तसेच अधिक गुंतवणूक करण्यास दबाव टाकण्यात आला होता.
---------------------------------
आंतरराज्य टोळीची शक्यता
मुंबईतील इन्वेस्को ॲसेट मॅनेजमेंट इंडिया प्रा. लि. या कंपनीच्या कार्यालयात जाऊन घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिली, पण या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कंपनीच्या नावाचा दुरुपयोग करून काही व्यक्ती फसवणूक केल्याने स्वतंत्र तक्रार दाखल केली, तर उलवे पोलिस ठाण्यातही फसवणूक, धमकी, खंडणी कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आंतरराज्य गुन्हेगारी टोळी असण्याची शक्यता आहे.
