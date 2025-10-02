महिला सुरक्षारक्षकाची रुग्णांच्या नातेवाईकांना मारहाण
महिला सुरक्षा रक्षकाची रुग्णांच्या नातेवाइकांना मारहाण
उल्हासनगरच्या शासकीय रुग्णालयातील प्रकार; व्हिडिओ व्हायरल, नागरिकांचा संताप
उल्हासनगर, ता. २ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प ३ मधील शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात घडलेला धक्कादायक प्रकार सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. महिला सुरक्षा रक्षकाने रुग्णांच्या नातेवाइकांना मारहाण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांच्या सुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, रुग्णालय प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ३ येथील शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात महिला सुरक्षा रक्षकाकडून रुग्णांच्या नातेवाइकांना मारहाण झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णाच्या नातेवाइकांशी महिला सुरक्षा रक्षकाचा वाद झाला. वादाची तीव्रता वाढताच सुरक्षा रक्षकाने थेट हातघाईला जात नातेवाइकांना काठी आणि हाताने मारहाण केल्याचे व्हिडिओत स्पष्टपणे दिसून आले. सार्वजनिक ठिकाणी तेही रुग्णालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी घडलेली ही घटना धक्कादायक मानली जात आहे. त्यामुळे रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर शंका निर्माण झाली आहे.
आंदोलनाचा इशारा
मारहाण प्रकरणानंतर नागरिकांनी संताप व्यक्त करत रुग्णालय प्रशासनाकडे चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या नातेवाइकांवरच जर हल्ला होत असेल, तर रुग्णसेवेचे वातावरण कसे सुरक्षित राहणार?, असा सवाल नागरिक समाजमाध्यमांवर उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, घटनेचे पडसाद उल्हासनगरात उमटत असून, समाजमाध्यमांवर प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पुढील चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही काही सामाजिक संस्थांनी दिला आहे. याबाबत रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. मनोहर बनसोडे यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
