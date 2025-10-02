मेंढवण वळणावर कंटेनरचा अपघात
मेंढवण वळणावर कंटेनरचा अपघात
कासा, ता. २ (बातमीदार) ः एक भरधाव मालवाहू कंटेनर मेंढवण येथील धोकादायक वळणावर अपघात झाला. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या वाहिनीवर मेंढवण येथे वाहन चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कंटेनर उलटला. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. पुढील कार्यवाही महामार्ग पोलिस व महामार्ग प्राधिकरण करीत आहे.
