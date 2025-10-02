ग्रीन क्लबच्या कामगिरीचा राज्यस्तरावर गौरव.
ग्रीन क्लबच्या कामगिरीचा राज्य स्तरावर गौरव
विरार, ता. २ (बातमीदार) ः हवामान बदल आणि पाणीसंवर्धन या प्रश्नांवर उपक्रम राबवून उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अण्णासाहेब वर्तक महाविद्यालयाच्या ग्रीन क्लबची दखल राज्यस्तरावर घेण्यात आली आहे. या कामगिरीसाठी महाविद्यालयाला राज्यस्तरीय जिल्हानिहाय प्रथम पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आले, तर शिक्षक समन्वयक प्रा. किरण पांचाळ यांना बेस्ट ग्रीन क्लब शिक्षक समन्वयक हा जिल्हानिहाय राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळाला.
हा पुरस्कार वितरण सोहळा नुकताच सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे येथे झाला. या सोहळ्यात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, युनिसेफ महाराष्ट्र, ॲक्वाडॅम आणि सीईई यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय पाणी संवर्धन उत्कृष्ट पुरस्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी राज्यभरातील महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी, प्राचार्य, शिक्षक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अण्णासाहेब वर्तक महाविद्यालयाचे प्रा. किरण पांचाळ यांच्यासह प्रा. ज्ञानेश्वर मौळे आणि प्रा. सारा शेख यांनी उपस्थित राहून महाविद्यालयातर्फे पुरस्कार स्वीकारला.
वसईसाठी अभिमानाची बाब
हवामान बदल, पाणीसंवर्धन व पर्यावरण जागृतीसाठी वर्तक महाविद्यालयाने केलेले काम राज्यपातळीवर गौरवले जाणे ही वसई परिसरासाठी अभिमानाची बाब असल्याची भावना महाविद्यालयाचे प्राचार्य अरविंद उबाळे यांनी व्यक्त केली आणि उपक्रमशीलतेबद्दल ग्रीन क्लबचे समन्वयक किरण पांचाळ यांचे विशेष कौतुक केले. विद्यावर्धिनी शिक्षणसंस्थेतर्फेदेखील या पुरस्काराबद्दल महाविद्यालयाचे आणि किरण पांचाळ यांचे कौतुक करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.