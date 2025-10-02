डम्पर, टेम्पो अपघात दोघांचा मृत्यू
डम्पर, टेम्पो अपघात दोघांचा मृत्यू
उरण-बेलापूर मार्गावरील घटना, चालकावर गुन्हा
नवी मुंबई, ता.२(वार्ताहर): रस्त्यावर उभ्या असलेल्या डम्परवर भरधाव वेगातील टेम्पो धडकल्याने झालेल्या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. उरण-बेलापूर मार्गावर बुधवारी पहाटे ही घटना उलवे येथे घडली. या अपघातप्रकरणी चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
रत्नागिरीतून भिवंडीकडे निघालेला टेम्पोला पहाटे पावणे पाचच्या सुमारास उरण-बेलापूर मार्गावरील उलवे येथे अपघात झाला. रस्त्यालगत उभा असलेला डम्पर टेम्पो चालकाला दिसला नसल्याने हा अपघात झाला. अपघातात टेम्पोचा चालक उमेश उतेकर (४५), सहाय्यर सुयोग पवार (२५) दोघेही केबिनमध्ये चिरडले गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघाताची माहिती मिळताच उलवे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर पोलिसांनी अग्निशमन दलाच्या मदतीने दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले. या प्रकरणात उलवे पोलिसांनी डम्पर चालकाला नोटीस बजावून सोडले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.