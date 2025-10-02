महावितरणचा गलथान कारभार
महावितरणचा भोंगळ कारभार
पूर्वपरवानगीविना रहिवाशाच्या अंगणातच उभा केला विजेचा खांब
श्रीवर्धन, ता. २ (बातमीदार) : महावितरणच्या भोंगळ व मनमानी कारभारामुळे श्रीवर्धन शहरातील नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. गणेश आळी परिसरात शुक्रवारी पोल दुरुस्तीच्या कारणावरून दिवसभर वीजपुरवठा खंडित ठेवण्यात आला. या कामादरम्यान महावितरण अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या अंगणातच नवीन लोखंडी खांब उभा केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
गणेश आळीतील सूरज गद्रे यांच्या घराच्या अंगणात कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा परवानगी न घेता लोखंडी खांब बसविण्यात आला. कामादरम्यान जमा झालेली दगड-माती तशीच टाकून देण्यात आली. हे काम खासगी ठेकेदारामार्फत करण्यात आले असून, महावितरणचे अभियंता आशीष नावकर प्रत्यक्ष उपस्थित असल्याचे समजते. याआधीचा पोल सिमेंटचा असून, तो रस्त्यालगतच्या संरक्षक भिंतीवर बसविण्यात आला होता. नवीन खांबामुळे परिसरातील मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कुंदन मोहन अपार्टमेंटच्या अंगणात खेळणाऱ्या लहान मुलांना धोका निर्माण झाल्याने पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. लोखंडी खांबामुळे दुर्घटना झाल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल नागरिक करीत आहेत. माझ्या अंगणात कोणतीही पूर्वकल्पना न देता खांब बसविण्यात आला. मी याविरोधात ऑनलाइन तक्रार दाखल केली असून, संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार सूरज गद्रे यांनी केली.
लोखंडी खांब बसविण्यापूर्वी जागामालकाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. कंत्राटदाराकडून तो खांब बसवण्यात आला. हा खांब आठवडाभरात इतर ठिकाणी हलवण्यात येईल.
- विजयकुमार बोरसे, उप अभियंता, महावितरण श्रीवर्धन
