रोजरी शाळांमध्ये गांधी जयंती उत्साह व श्रद्धेने साजरी
बापूंच्या पदचिन्हांवर
मुंब्रा, ता. २ : रोजरी प्री-प्रायमरी, प्रायमरी, सेकंडरी आणि रोजरी पब्लिक स्कूलमधील विद्यार्थी व शिक्षकांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती मोठ्या उत्साहाने व श्रद्धेने साजरी केली.
कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन व गांधीजींच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करून झाली. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना गांधीजींच्या सत्य, अहिंसा आणि साधेपणा या चिरंतन मूल्यांवर प्रकाश टाकला.
विद्यार्थ्यांचा सहभाग
प्री-प्रायमरीसह सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांनी गांधीजी व स्वातंत्र्यसैनिकांची वेशभूषा परिधान करून देशभक्तीचे वातावरण निर्माण केले. भाषणे, कविता व प्रसंग सादर करून विद्यार्थ्यांनी गांधीजींच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानाची उजळणी केली.
डांडी मार्चसारखे ऐतिहासिक क्षण रंगवले
प्रायमरी विभागाने सादर केलेल्या नाटकात डांडी मार्च व भारत छोडो आंदोलन यांसारखे ऐतिहासिक क्षण रंगविण्यात आले. तर शाळेच्या गायक मंडळाने गांधीजींच्या आवडत्या भजनांनी वातावरण भारावून टाकले.
सर्जनशील व शैक्षणिक उपक्रम
गांधीवादी विचार अधिक सखोलरीत्या समजून घेण्यासाठी पोस्टर मेकिंग, चित्रकला, घोषवाक्य लेखन व प्रश्नमंजुषा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. गोष्टी सांगणे व निबंध लेखनाद्वारे अहिंसेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.
