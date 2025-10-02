पालघर येथे आदी कर्मयोगी अभियान आढावा बैठक संपन्न
पालघर येथे आदी कर्मयोगी अभियान आढावा बैठक
पालघर, ता. २ (बातमीदार) ः जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदी कर्मयोगी अभियान आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्स संचालिका दिपाली मासीरकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलिस अधीक्षक यतिश देशमुख यांची मुख्य उपस्थिती होती.
या वेळी सहाय्यक जिल्हाधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर यांनी अभियानाचा सविस्तर आढावा सादर केला. जिल्ह्यातील विविध विभाग व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत संबंधित वेगवेगळ्या योजनांच्या यशोगाथाचे सादरीकरण केले. आढावा बैठकीसाठी डहाणूचे प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, उपजिल्हाधिकारी विजया जाधव, उपजिल्हाधिकारी रणजीत देसाई, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे आणि जिल्ह्यातील विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
चॅम्पियन्स ऑफ पालघर
आदी कर्मयोगी अभियानात पालघरची स्थानिक संस्कृती व जीवनशैली प्रसारित करणाऱ्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांचा चॅम्पियन्स ऑफ पालघर म्हणून गौरव करण्यात आला. पुढे त्यांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांबद्दल व आदर्श पद्धतींबद्दल जनजागृती करण्यात येणार आहे.
फोटो
पालघर येथे आदी कर्मयोगी अभियान.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.