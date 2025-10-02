दसऱ्यानिमित्त अश्वांची मिरवणूक
दसऱ्यानिमित्त अश्वांची मिरवणूक
माथेरानमध्ये पर्यटकांना रॅलीचे आकर्षण
माथेरान ता.२ (बातमीदार)ः पर्यटकांचे आकर्षण राहिलेल्या माथेरानमध्ये १९७२ सालापासून अश्वपालक ‘उत्सव अश्वांचा’साजरा केला जातो. परंपरागत चालत आलेल्या उत्सवात सर्व अश्वपालक मोठ्या भक्तीभावाने सहभागी होत असतात. यावेळी घोड्याच्या तबेल्यांची विधिवत पूजा करताना काढण्यात येणारी रॅली पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण राहते.
दसऱ्याचा सणापासून माथेरानमधील अश्वपालक पर्यटनाच्या नव्या हंगामाला सुरुवात करतात. जोरदार पावसामुळे चार महिने पर्यटकांसाठी घोडे बंद असल्याने दसऱ्याच्या दिवशी त्यांना अंघोळ घालून मिरवणूक काढतात. यावेळी सर्व अश्वपालक घोड्यांची विधिवत पूजा करतात. त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने सजवण्यात येते. कोणी झुल वापरून, कोणी फुग्यांचा तर कोणी झंडूच्या फुलांनी सजवतात. तर कोणी घोड्यांच्या मानेवर असलेल्या केसांना वेणीचे रूप देतात. यावेळी घोड्यामना तबेल्यातून काढून एका रांगेत उभे करण्यात येते. त्यानंतर वाजतगाजत त्यांची मिरवणूक निघते. यावेळी श्रीराम चौक येथे घोडे मालकांनी घोड्यांच्या कसब दाखवताना उपस्थितांची मने जिंकली. गुलालाची उधळण, ढोल ताशांचा गजरामुळे वातावरण मंत्रमुग्ध होते. हा सोहळा मोबाईलमध्ये टिपण्यासाठी पर्यटकांचाही चढाओढ रंगते. या मिरवणुकीत अश्वपाल संघटनेच्या अध्यक्षा आशा कदम, उपाध्यक्ष गणेश घावरे, सचिव विकास रांजाणे, सचिन पाटील, माजी अध्यक्ष शैलेश शिंदे यांचा विशेष सहभाग असतो.
----------------------------------------------
अश्व उत्सवाची ही परंपरा अविरत परंपरा आजतागायत चालू आहे. या दिवशी घोडे वेगवेगळ्या पद्धतीने सजवले जातात. ढोल ताशांच्या गजरातील त्यांचे नृत्य पाहण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात.
- आशा कदम, अध्यक्ष, स्थानिक अश्वपाल संघटना
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.