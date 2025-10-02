फणसवाडी-चाफेवाडी रस्त्याचा प्रश्न रेंगाळला
आदिवासींची रोजच होते फरपट
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २ : खारघरसारख्या स्मार्ट सिटीत डोंगराच्या कुशीत वसलेल्या आदिवासींना रस्त्यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत असलेला आरबीआय मेट्रो स्थानकपासून फणसवाडी-चाफेवाडी या वाड्यांपर्यंत जाणारा खड्डेमय रस्ता अत्यंत दुरवस्थेत आहे. सुमारे पाच किमी लांबीचा मार्ग अनेक वर्षे दुरुस्तीअभावी दुर्लक्षित राहिला आहे. त्यामुळे आदिवासींना रोजच्या प्रवासात जीव मुठीत धरून जगावे लागत आहे.
या रस्त्याचा दररोज वापर शाळकरी मुले, दुचाकीस्वार, आदिवासीबांधव तसेच व्यायामासाठी नागरिक करतात. पावसाळ्यात दलदल आणि उन्हाळ्यात धुळीचा पट्टा बनलेला हा रस्ता अपघातांचे निमंत्रण ठरतो आहे. प्रशासन एखाद्या गंभीर अपघाताची वाट पाहत आहे का, असा थेट सवाल सजग नागरिक मंच व खारघर हिल्स वेलफेअर असोसिएशन यांनी स्मरणपत्रातून केला आहे. नागरिकांच्या निवेदनाला उत्तर देण्याची तसदीदेखील पनवेल महापालिका प्रशासन घेताना दिसून येत नाही. समस्यांचे निराकरण तर दूरची गोष्ट झाली, पालिकेच्या व्हॉट्सॲप तक्रार नोंदणी ॲपवरदेखील प्रतिसाद प्राप्त झालेला नसल्याचे सजग मंचातर्फे सांगण्यात आले. सध्या महापालिकेतर्फे शहरातील रस्त्यांचे काँक्रीटकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. खारघर शहरात सर्वत्र ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत, मात्र फणसवाडी-चाफेवाडी या आदिवासीवाड्यांचा एकमेव रस्ता मात्र वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिला. वंचित घटकांना विकासाच्या प्रवाहातून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. पावसाळा संपल्यानंतर रस्ता नव्याने तयार केला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा सजग नागरिक मंचाचे संघटक सुधीर दाणी यांनी दिला आहे.
