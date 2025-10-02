बाजार समितीचा कचरा सिडकोच्या भूखंडावर टाकण्याला विरोध
बाजार समितीचा कचरा सिडकोच्या भूखंडावर टाकण्याला विरोध
शिवसेना (उबाठा) तर्फे परवानगी रद्द करण्याची मागणी
तुर्भे, ता. २ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. या बाजार समितीतून दररोज तब्बल १०० टन भाजीपाला व फळांचा ओला व कोरडा कचरा बाहेर पडतो. हा कचरा डम्पिंग करण्यासाठी सिडको महामंडळाच्या भूखंडाचा वापर करण्यास परवानगी देऊ नये, तसेच यासंदर्भातील निविदा तातडीने रद्द करावी, अशी ठाम मागणी शिवसेना (उबाठा) तुर्भे विभाग प्रमुख संजय खिरीड यांनी एपीएमसीकडे केली आहे.
सदरील भूखंड हा तुर्भे सेक्टर-१९ मधील डी-१७ क्रमांकाचा असून त्या परिसरात पाच ते सात हजार लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कचरा डम्पिंग झाल्यास स्थानिक नागरिकांना पर्यावरणीय प्रदूषण, दुर्गंधी आणि गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्याचप्रमाणे या भूखंडाचा भविष्यातील विकास आराखडा आणि मूळ उद्देश धोक्यात येईल, असा इशाराही खिरीड यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित ठिकाणी आधीच जलकुंभ आहे. त्यामुळे अतिरिक्त कचऱ्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होईल. भविष्यात या परिसरात संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. दरम्यान, एपीएमसीने या संदर्भात नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू केली असून हा कचरा सिडकोच्या भूखंडावर टाकण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ही निविदा महाटेंडर या संकेतस्थळावर अपलोडही करण्यात आली आहे.
