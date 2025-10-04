मुरूडमध्ये शिवसृष्टी प्रकल्पासाठी खासदार तटकरे यांची ग्वाही
मुरूडमध्ये शिवसृष्टी प्रकल्पासाठी खासदार तटकरे यांची ग्वाही
मुरूड, ता. ४ (बातमीदार) ः स्वराज्यसैनिक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गौरवोत्तिष्ठा साजरी करण्यासाठी मुरूड या पर्यटन नगरीत शिवसृष्टी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याची मागणी खासदार सुनील तटकरे यांनी केली. या प्रकल्पासाठी आधीच ७० लाख रुपये तरतूद करण्यात आलेली असून, यासाठी योग्य जागा निश्चित करण्याचे काम त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
मुरूड शहरात शिवसृष्टीसाठी योग्य जागेची पाहणी करण्यासाठी आलेले खासदार तटकरे म्हणाले की, राज्य शासनाकडे प्रस्ताव लवकर पाठवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक प्रकल्पाला त्वरित मंजुरी मिळू शकेल. शिवसृष्टी निर्माणासाठी लागणारा निधी निश्चित करण्यात मी मागेपुढे पाहणार नाही. यावेळी मुरूडमध्ये विविध पदाधिकारी आणि स्थानिक नेते उपस्थित होते. यामध्ये उपविभागीय अधिकारी दुर्गा देवरे, तहसीलदार आदेश डफळ, नायब तहसीलदार संजय तवर, मुख्याधिकारी सचिन बच्छाव, मुरूड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष फैरोज घलटे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन मनोज भगत, मुरूड शहर महिला अध्यक्षा शीतल घरत, नगरपरिषद सदस्य आणि माजी सरपंच उपस्थित होते. शिवसृष्टीसाठी पहाणीदरम्यान काही जागा समुद्राजवळ असल्याने सी.आर. झेड प्रश्न निर्माण करू शकतात, अशी चर्चा झाली. त्यानुसार अखेर मुरूड नगरपरिषदेच्या समोर असलेली बागेची जागा प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली. मुख्याधिकारी सचिन बच्छाव यांनी या जागेची माहिती दिली आणि खासदार तटकरे यांनी त्या जागेचा प्रस्ताव त्वरित राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.