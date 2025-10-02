प्रमुख रस्ते रखडल्याने अधिका-यांची खरडपट्टी
प्रमुख रस्ते रखडल्याने अधिका-यांची खरडपट्टी
आढावा बैठकीत खासदारांचा संताप; तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश
अलिबाग, ता. २ वार्ताहर ः अलिबाग - वडखळ रस्त्याची झालेली दूरवस्था, बेलकडे मार्गे अलिबाग-रोहा रस्त्याची प्रलंबित असलेली कामे तसेच निकृष्ट कामे करून रस्त्यावरील खड्डे भरण्याची केलेली कार्यवाही त्यावर अधिका-यांनी दिलेली उलटसुलट उत्तरे यावरून खासदार सुनील तटकरे यांनी संताप व्यक्त करून अधिका-यांची चांगलीच शाळा घेतली. कामे रखडल्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत अधिका-यांनी जातीने लक्ष घालून लवकरात लवकर रस्त्याची कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचनादेखील खासदार सुनील तटकरे यांनी केल्या.
जिल्ह्यात रस्त्याच्या कामांबाबत बुधवारी (ता. १) खासदार सुनील तटकरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आढावा बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे, डीआरडीए प्रमुख प्रिया मोरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
या वेळी खासदार सुनील तटकरे यांनी, निविदा भरलेली कामे मंजूर होऊनही ठेकेदार काम करण्यास नकार देत असेल, तर त्यांना नोटीस काढा अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांना दिल्या. यासोबतच रायगड जिल्ह्यातील रस्त्याच्या परिस्थितीबाबत खासदार सुनील तटकरे यांनी आढावा घेतला. अलिबाग-वडखळ रस्त्याकडे वारंवार सूचना देउनही अधिका-यांकडून झालेल्या दुर्लक्षाबद्दल विचारणा झाल्यावर अधिकारी समर्पक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे खासदार तटकरे यांनी दोन दिवसात खड्डे भरण्यास सुरुवात करा, अशा सूचना केल्या आहेत. तर आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेताना सर्प दंश, तसेच इतर आजारावरील औषधे उपलब्ध करून द्या, अशा सूचनाही त्यांना केल्या.
.....................
अलिबाग - रोहा, अलिबाग - रेवदंडा, साळाव - मुरूड, साळाव ते तळेखार रस्ता, मुंबई - गोवा महामार्गावर पहिला टप्प्यावर पडलेले खड्डे याबाबत चर्चा झाली. दुस-या टप्प्यातील रखडलेले काम, इंदापूर- माणगाव बायपास रस्ता, राजेवाडीपासून म्हाप्रळपर्यंतचा रस्ता, नातेखिंडीपासून रायगडपर्यंत रस्त्यांचाही आढावा घेण्यात आला. या रस्त्यांची कामे रखडली असूनही अधिका-यांनी सोयीस्काररित्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आहे. इंदापूर आणि माणगाव बायपाससाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधी उपलब्ध करून दिला, मात्र त्या कामाची प्रशासकीय मान्यता निघालेली नाही. अधिका-यांची अनास्था योग्य आहे, असे मला स्वतःला वाटत नाही, असे ताशेरे खासदार सुनील तटकरे यांनी अधिका-यांवर ओढले.
