सकाळ यिनतर्फे विविध क्षेत्रांतील ‘नवदुर्गा’ सन्मानित
सकाळ यिनतर्फे विविध क्षेत्रांतील ‘नवदुर्गा’ सन्मानित
नवरात्रोत्सवानिमित्त कृतज्ञतेचा अनोखा सोहळा
पनवेल, ता. २ (बातमीदार) : नवरात्रोत्सव हा देवी आराधना, उत्साह आणि सांस्कृतिक सोहळ्यांचे पर्व मानला जातो. मात्र याच काळात समाजातील अनेक महिला निस्वार्थपणे सेवा बजावत असतात. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन सकाळ यंग इन्स्पिरेटर्स (यिन) नेटवर्क, नवी मुंबई-पनवेल कोर टीमतर्फे ‘यिन नवदुर्गा अभियान २०२५’ अंतर्गत विविध क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान करण्यात आला.
या सोहळ्यात पोलिस प्रशासनातील महिला अधिकारी, रुग्णालयांमध्ये रुग्णसेवेसाठी तत्पर असलेल्या परिचारिका, महाविद्यालयीन शिक्षण क्षेत्रातील महिला प्राचार्य व प्राध्यापक, पेट्रोल पंपांवर कार्यरत महिला कर्मचारी, महिला रिक्षाचालक तसेच सफाई कर्मचारी व सार्वजनिक सेवेत योगदान देणाऱ्या अनेक महिलांचा ‘नवदुर्गा’ म्हणून गौरव करण्यात आला. तुळशीचे रोप, गुलाबाचे फूल आणि यिन विशेषांक देऊन या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. सन्मानित महिलांनी या उपक्रमाबद्दल आनंद व्यक्त करताना सांगितले, की आमच्या कार्याचा गौरव अनेक ठिकाणी होतो; परंतु तरुणाईकडून मिळालेला हा सन्मान विशेष आहे. यामुळे आमच्या कामाला नवी ऊर्जा आणि आत्मविश्वास मिळतो. नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर समाजजीवन सुसंगत ठेवण्यासाठी अविरत सेवा बजावणाऱ्या या महिलांचा कृतज्ञतेच्या भावनेने केलेला सन्मान उपस्थितांसाठी प्रेरणादायी ठरला. यिनच्या तरुणाईने महिलांच्या कार्याला दिलेला हा सन्मान केवळ कौतुकापुरता मर्यादित न राहता समाजासाठी सकारात्मक संदेश देणारा असल्याचे मान्यवरांनी मत व्यक्त केले.
..............
प्रेरणादायी अनुभव
सन्मानित महिलांपैकी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक तृप्ती शेळके यांनी भावना व्यक्त करताना सांगितले, की समाजात स्त्रियांनी आपल्या कार्यातून आदर्श घडवावा, अशी अपेक्षा असते. आम्ही पोलिस सेवेत असताना नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी दिवस-रात्र झटतो. या कामाची दखल घेऊन तरुणाईने दिलेला हा सन्मान आमच्यासाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे. अशा उपक्रमांमुळे महिलांना आणखी आत्मविश्वास मिळतो.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.