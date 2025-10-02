सानपाडा परिसरात साफसफाई
जुईनगर, ता.२ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरातील बांधण्यात आलेल्या उड्डाणपुलांखाली मोठ्या प्रमाणात केरकचरा जमा होऊन परिसरात दुर्गंधी पसरते या अनुषंगाने सानपाडा येथील पूर्व पश्चिम परिसराला जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाखाली साफसफाई करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने सानपाडा विभागात मागील महिन्यापासून विविध उपक्रम सुरु आहेत. वृक्षारोपण, रक्तदान शिबीर, नशामुक्त शहरासाठी मॅरेथॉन, महीला बचत गटातील बेरोजगार महीलाना आर्थिक मदत याचा उपक्रमांचा भाग म्हणून स्वच्छता अभियान तसेच परिसरातील साफसफाई सानपाडा परिसरात करण्यात आली. भाजप नवी मुंबई जिल्हा उपाध्यक्ष आबासाहेब जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली हे उपक्रम पार पडले.
या प्रसंगी निसर्ग प्रेमी फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुनिल नाईक, सचिव चंद्रकांत सरनोबत, नवनाथ सुतार, सुधीर आग्रे, आज्ञा गवाने, भारती मोरे, प्रियांका वडगाये, विष्णु परब, प्रभाकर भेरे, भिकणराव पाटील, महानगरपालिकेचे अधिकारी जयेश पाटील, आणि त्यांचे सहकारी व सफाई कामगार मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
