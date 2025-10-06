शौचालयांच्या निविदा रद्द करण्याची मागणी
शौचालयांच्या निविदा रद्द करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ ः सात ठिकाणी आकांक्षी शौचालयांच्या देखभालीसाठी मुंबई महापालिकेने मागवलेल्या निविदांवर भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. शौचालयांच्या बांधकामाला स्थगिती आदेश दिल्यानंतरही पालिकेने निविदा प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगत नार्वेकर यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून या निविदा त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सध्या आकांक्षी शौचालय प्रकल्पातील अनियमिततेबाबत चौकशी सुरू असल्याचे नमूद करून नार्वेकर म्हणाले की, या चौकशीचा निकाल लागू होण्यापूर्वीच निविदा मागवणे हा गंभीर प्रकार आहे. निविदा काढणे म्हणजे जनतेची फसवणूक आहे, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
नार्वेकर यांनी यापूर्वीही लायन गेटसमोरील आकांक्षी शौचालय प्रकल्पात स्थगिती आदेशानंतरसुद्धा बांधकाम सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे पालिका स्थगिती आदेश गांभीर्याने घेत नाही, असे नार्वेकर म्हणाले.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत काम थांबवावे!
मंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले होते की, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आकांक्षी शौचालयांवरील सर्व काम थांबवले जाईल, मात्र चौकशीची स्थिती अद्याप कळविण्यात आलेली नाही किंवा स्थगिती आदेश मागे घेतल्याचे संकेत दिले गेलेले नाहीत, नार्वेकर यांनी विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.