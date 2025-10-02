शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या : शेकाप
शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या : शेकाप
पोयनाड, ता. २ (बातमीदार) :पोयनाड परिसरात प्रामुख्याने भाताचे पीक आता शेतांमध्ये बहरत चालले आहे. मागील काही दिवसांपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसाने रायगड जिल्ह्यासह अनेक भागांतील भातशेतीला याचा फटका बसला आहे. पोयनाड परिसरासह खारेपाट विभागातील शहापूर, धेरंड विभागातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील भातशेतीचे सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे.
या भातशेती नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी शेकापच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी नुकतीच शेकाप कार्यकर्त्यांसह शहापूर येथील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकून घेतल्या. अंतिम टप्प्यात आलेल्या या भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, भातशेतीमध्ये पाणी साचल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. वादळ आणि सोसाट्याचा वारा यामुळे भाताचे पीक आडवे झाले आहे. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी त्वरित पंचनामे करून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ भरपाई देण्याची मागणी शेकापने केली आहे. जर बाधित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेकाप प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी दिला आहे. या पाहणी वेळी खारेपाट विभागातील शेतकरी व शेकापचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.