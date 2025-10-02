लग्नाचे प्रलोभन दाखवून फसवणूक
लग्नाच्या भूलथापा देऊन फसवणूक
डॉक्टरविरोधात गुन्हा दाखल
डोंबिवली, ता. २ : लग्नाच्या भूलथापा देऊन विवाहबाह्य संबंध ठेवून फसवणूक केल्याप्रकरणी अंबरनाथमधील एका अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉक्टरविरोधात डोंबिवलीतील मानपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. डोंबिवलीत राहणाऱ्या ४९ वर्षीय महिलेने ही तक्रार दाखल केली असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
तक्रारदार महिलेच्या पतीला गँगरीन झाल्याने २०२३ मध्ये ठाण्यातील एका प्रसिद्ध रुग्णालयात दाखल केले होते. तेव्हा संबंधित डॉक्टरने पतीची शस्त्रक्रिया केली. उपचारादरम्यान पीडित महिला आणि डॉक्टर यांच्यात संपर्क वाढला. पतीच्या मृत्यूनंतर डॉक्टरने सतत विचारपूस करत महिलेशी जवळीक वाढवली. त्याने तिला प्रेमाचे, लग्नाच्या भूलथापा दिल्या. यावर विश्वास ठेवून महिलेने त्याच्यासोबत संबंध ठेवले; मात्र २०२४ मध्ये डॉक्टरच्या पत्नीला या संबंधाची माहिती मिळाल्यानंतर डॉक्टरने महिलेशी लग्न करण्यास नकार दिला. यामुळे महिलेवर मानसिक आघात झाला आणि तिने मानसिक आरोग्यासाठी उपचारही घेतले. उपचारांनंतर ती मानसिकदृष्ट्या सावरल्यानंतर तिने मानपाडा पोलिस ठाण्यात डॉक्टरविरोधात तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार, डॉक्टरने महिलेशी भावनिक व शारीरिक संबंध ठेवून तिची फसवणूक केली आहे. अंबरनाथमधील डॉक्टर सध्या फरार असून, त्याचा शोध सुरू आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीपान शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस तपास करीत आहेत.
