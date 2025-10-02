पालघरहून हजारो शिवसैनिकांचा मुंबईकडे रवाना
मनोर, ता. २ (बातमीदार) : शिवसेना शिंदे गटाचा दसरा मेळाव्यासाठी पालघर जिल्ह्यातून हजारो शिवसैनिक मोठ्या उत्साहाने आज (ता. २) मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. दसरा मेळाव्याच्या दिशेने रवाना होण्यापूर्वी शिवसैनिकांनी महामार्गावरील भगत ताराचंद हॉटेलच्या आवारात शक्तिप्रदर्शन केले. दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास जोरदार घोषणाबाजी करीत मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात होत असलेल्या दसरा मेळाव्याला जाण्यासाठी मनोर आणि ढेकाळे येथे मोठ्या संख्येने शिवसैनिक एकत्र आले होते. भगवे झेंडे लावलेली वाहने, गळ्यात भगवे उपरणे परिधान केलेल्या शिवसैनिकांनी दोन्ही ठिकाणी मोठे शक्तिप्रदर्शन केले. दहा आसन क्षमतेच्या एक हजारपेक्षा अधिकच्या गाड्यांमधून पालघर जिल्ह्यातील शिवसैनिक मुंबईकडे रवाना झाले.
हिंदुत्वाचे विचार आणि शिवसेनेची दसरा मेळाव्याची परंपरा, तसेच विचारांचे सोने लुटण्यासाठी मोठ्या संख्येने मुंबईला निघाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २५ हजार कीटवाटप करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील पूर परिस्थितीचा विचार करून दसरा मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को मैदानात आयोजित केल्याची माहिती जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांनी दिली.
