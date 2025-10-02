डॉ. सीमा पाईकराव नवदुर्गा पुरस्काराने सन्मानित
खालापूर, ता. २ (बातमीदार) ः प्राथमिक आरोग्य केंद्र लोहप येथे रुग्णसेवा बजावणाऱ्या डॉ. सीमा पाईकराव यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे ‘सन्मान नवदुर्गाचा’ या उपक्रमाअंतर्गत सन्मानित करण्यात आले. तालुक्यातील सर्वाधिक रुग्णसेवेचा भार असलेल्या लोहप प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉ. सीमा पाईकराव निष्ठेने सेवा बजावत आहेत. कोरोना काळात तसेच इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर इर्शाळवाडी कुटुंबासाठी तत्काळ आरोग्यसेवा पुरवण्यास पाईकराव आघाडीवर होत्या. इर्शाळवाडी कुटुंबाचे तात्पुरते स्थलांतर झालेल्या कंटेनरमध्येदेखील नियमितपणे कुटुंब समजून ग्रामस्थांची सेवा डॉ. सीमा पाईकराव यांनी केली होती. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी तर्फे माजी महिला व बालकल्याण सभापती रायगड व विद्यमान सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत वासांबे उमा संदीप मुंढे यांच्या हस्ते नवदुर्गा सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात करण्यात आला. या वेळी वासांबे ग्रामपंचायत माजी सरपंच, विद्यमान सदस्या ताई पवार, आरोग्य सेविका उपस्थित होत्या.
