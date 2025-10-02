घोडबंदर रोडवर गॅस गळती
घोडबंदर रोडवर गॅसगळती
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : घोडबंदर रोडवरील ओवळा येथील कॉसमॉस काउंटी कासा या इमारतीची ए विंगला पुरवठा करणारी महानगर गॅसच्या पाइपलाइनमधून गुरुवारी (ता. २) पावणेआठ वाजण्याच्या सुमारास गॅस गळती झाली. यामुळे त्या इमारतीमधील २८ कुटुंबीयांचा गॅसपुरवठा तासभरासाठी खंडित करण्यात आला होता.
घटनेची माहिती मिळताच महानगर गॅस कंपनीचे कर्मचारी, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. कर्मचाऱ्यांनी तातडीने गॅस गळती थांबवून दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले. जवळपास एक तासाच्या कालावधीनंतर ‘ए’ विंगमधील सर्व २८ घरांचा गॅसपुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यात आला, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिली.
