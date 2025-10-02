भिवंडीत स्वयंसेवकांचे पथसंचलन
भिवंडी, ता. २ (वार्ताहर) ः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापनेचा शताब्दी वर्ष मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. यंदाच्या विजयादशमी दिनानिमित्त भिवंडी शहरात मुख्य पथसंचलन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. पथसंचलनाची सुरुवात सायंकाळी अशोकनगर जैन मंदिर येथून झाली, ज्यामध्ये शेकडो स्वयंसेवक मोठ्या जल्लोषात सहभागी झाले होते. मिरवणुकीत भिवंडीचे आमदार महेश चौघुले आणि भाजप शहराध्यक्ष रवी सावंत यांनी प्रमुख उपस्थिती दर्शवली. या वेळी त्यांनी काप आळी येथे पुष्पवृष्टी केली, ज्याने कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. पथसंचलन मार्गाने अशोकनगर, काप आळी, कोटर गेट मस्जिद, बाजारपेठ, कासार आळी या भागांमधून मार्गक्रमण करीत छत्रपती शिवाजी महाराज चौक आणि आदर्श पार्क येथील स्व. राजय्या गाजंगी सभागृहावर समारोप झाला. पथसंचलनात विविध भागांतील संघ सदस्य आणि स्वयंसेवकांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला. या कार्यक्रमात संघाच्या शिस्तबद्ध व अनुशासनबद्ध कार्याची छाप स्पष्टपणे पडली. या वेळी विविध समाजप्रमुख उपस्थित होते, ज्यांनी या उपक्रमाचे महत्त्व आणि संघाच्या कार्यप्रणालीबद्दल आपले विचार मांडले. पथसंचलनाच्या शेवटी स्वयंसेवकांनी एकतेचा, देशभक्तीचा आणि संघटनेच्या ताकदीचा संदेश दिला, तसेच संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने सामाजिक एकता आणि शांतीचा संदेश प्रसारित केला.
