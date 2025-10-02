पाटोळे यांच्यासह दोघांना दोन दिवस पोलिस कोठडी
पाटोळे यांच्यासह दोघांना पोलिस कोठडी;
५० लाखांच्या लाचप्रकरणी गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ ः ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त शंकर पाटोळे आणि त्यांचा सहकारी ओमकार गायकर यांना ५० लाखांच्या लाचप्रकरणी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली आहे. न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २) या दोघांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
खासगी जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करण्यासाठी पाटोळे यांनी तक्रारदार विकसकाकडे ५० लाख रुपयांची मागणी केली होती. या लाचेचा पहिला हप्ता म्हणून २५ लाख रुपये स्वीकारताना खासगी व्यक्ती ओमकार गायकर याला रंगेहाथ पकडण्यात आले. तसेच, यापूर्वीच पाटोळे यांच्या सांगण्यावरून आणखी एक खासगी व्यक्ती सुशांत सुर्वे याच्या बँक खात्यात १० लाख रुपये ट्रान्स्फर करण्यात आले होते.
याप्रकरणी पाटोळे, गायकर आणि सुर्वे अशा तिघांविरोधात नौपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सुर्वे सध्या फरार आहे.
