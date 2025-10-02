धम्मचक्र प्रवर्तन दिन उत्साहात साजरा
धम्मचक्र प्रवर्तन दिन उत्साहात साजरा
नवी मुंबई, ता.२ (बातमीदार): अशोक विजयादशमी या पावन दिवशी “ज्वेल ऑफ नवी मुंबई” येथील तथागत भगवान गौतम बुद्ध पुतळ्या समोर धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी उपस्थित सर्व अनुयायांनी भगवान गौतम बुद्ध व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पांजली अर्पण करून त्यांच्या चरणी नतमस्तक होत सामाजिक समता, बंधुता व न्याय या मूल्यांचा पुन्हा एकदा संकल्प केला.
तसेच धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हा केवळ धार्मिक नव्हे तर सामाजिक क्रांतीचा दिवस आहे. इ.स. १९५६ साली महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह याच दिवशी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेत लाखो समाजबांधवांना नवसंजीवनी दिली होती. त्यांचे विचार आजही समाजाच्या प्रगतीस दिशा देणारे आहेत. तसेच नेरूळ ज्वेल नवी मुंबई येथे उभारण्यात आलेल्या “तथागत गौतम बुद्ध स्मारक” हा केवळ एक स्मारक नसून समाजातील समता, करूणा व मैत्रीच्या मूल्यांचे प्रतिक आहे असे आमदार मंदाताई म्हात्रे म्हात्रे आणि सांगितले. तसेच आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या समवेत माजी नगरसेविका अनिता शेट्टी, नवी मुंबई आर.पी.आय. जिल्हाध्यक्ष (आठवले गट) महेश खरे, विकास सोरटे, रविंद्र सावंत, राम झेंडे, नेरूळ (प) मंडळ अध्यक्ष भास्कर यमगर, राजू तिकोने, दत्ता घंगाळे, भालचंद्र वाडकर, अरविंद थोरात, मंगल घरत, प्रताप भोस्कर, महेंद्र नाईक, मकरंद म्हात्रे, हितेश गामी, शंतनू भोपी तसेच नवी मुंबईतील विविध बौद्ध विहारांतील भिक्षू, नागरिक, महिला व युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
