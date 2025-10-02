वज्रेश्वरी देवीची पालखी मिरवणुकीत दसरा साजरा
वज्रेश्वरी (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील वज्रेश्वरी योगिनी देवी संस्थानमध्ये नवरात्रोत्सवाचा समारोप विजयादशमीनिमित्त देवीची पालखी मिरवणुकीने मोठ्या थाटामाटात आणि ढोल-ताशांच्या गजरात साजरा करण्यात आला. वज्रेश्वरी या तिर्थस्थळात नऊ दिवसांपासून देवीचा नवरात्रोत्सव पारंपरिक पद्धतीने चालत होता. या काळात काकड आरती, धार्मिक कार्यक्रम, रामकथा, महाभिषेक, भजन-कीर्तन अशा विविध धार्मिक सोहळे पार पडले. विजयादशमीच्या दिवशी देवीचा चोखा होम झाला. भाविकांसाठी महाप्रसाद ठेवला होता. संध्याकाळी ५ वाजता संस्थानाचे विश्वस्त धनेश गोसावी यांच्या नेतृत्वाखाली देवीची विधिवत पूजा-अर्चना करून पालखी मिरवणुकीची सुरुवात झाली. पालखी सोहळ्यात वज्रेश्वरी योगिनी देवी संस्थानचे विश्वस्त, ग्रामस्थ व भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. वज्रेश्वरी मंदिरापासून परिसरापर्यंत पालखी मिरवली गेली. मिरवणुकीत भक्तांनी आपट्यांवर पानांची पूजा करून, ढोल-ताशांचा गजर करत, गुलाल उधळून दसऱ्याचा उत्सव जल्लोषात साजरा केला. या वेळी ग्रामस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले आणि पालखी मिरवणुकीने परिसरात भक्तीचा ठसा उमटवला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.