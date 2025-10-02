बदलापूर नवरात्र पूरग्रस्तांना समर्पित
बदलापूर, ता. २ (बातमीदार) : हेंद्रेपाडा परिसरातील बाळगोपाळ मित्रमंडळाच्या यंदाच्या नवरात्रोत्सवात महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी समर्पित केले. मंडळाचे प्रमुख सल्लागार व माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे यांच्या संकल्पनेतून या वर्षी नवरात्रोत्सव काळात सर्व कार्यक्रम पूरग्रस्तांसाठी मदत गोळा करण्यावर केंद्रित केले होते. मित्रमंडळाच्या माध्यमातून यंदा गरबाप्रेमींना आर्थिक मदत व जीवनावश्यक वस्तू देण्यासाठी आवाहन केले होते. त्याला नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
नवरात्रोत्सवात फक्त गरबा खेळण्यात येत नाही, तर रक्तदान, आरोग्य तपासणी, महिला सक्षमीकरणासाठी शिबिरे, व्याख्याने अशा विविध सामाजिक उपक्रमांचा समावेश केला जातो. हेंद्रेपाडा परिसरातील झेंड्याच्या स्तंभाजवळ मोकळ्या चौकात गरबा होतो. यंदा देवीची शाडूच्या मातीची मूर्ती प्रतिष्ठापित केली होती. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मंडळाने उत्सव समर्पित केला होता. मंडळाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून गोळा झालेली मदत थेट पूरग्रस्त शेतकऱ्यांकडे पोहोचवली जाणार आहे. मित्रमंडळाचे पदाधिकारी अध्यक्ष बळीराम भोईर, उपाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, सचिव प्रवीण चौधरी, खजिनदार विवेक पाटील तसेच सल्लागार रुचिता घोरपडे, दिनकर बाईत, दाजी चौधरी, नामदेव पाटील, रत्नकांत चौधरी, नथुराम हरवटे, भूषण कोल्हे यांनी या सर्व कार्यक्रमांची तयारी पूर्ण केली.
१२ वर्षांपासून आमचे मंडळ फक्त गरबा खेळवत नाही, तर आदिशक्तीचा जागरही करतो. यंदा नवरात्र पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी समर्पित केला होता. मंडळ आणि शहरातील नागरिकांकडून गोळा होणारी मदत थेट पीडित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल. शहरातील इतर कार्यक्रमांप्रमाणे सेलिब्रिटी बोलावणे किंवा ब्रँडिंग न करता आम्ही समाजसेवेसाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला.
- राजेंद्र घोरपडे, माजी नगराध्यक्ष, प्रमुख सल्लागार
