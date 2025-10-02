त्या तीन गाळ्यांचे प्रकरण पाटोळेंना पडले महागात
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना तीन गाळे हटवण्यासाठी लाच घेताना मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे. या अटकेमुळे पालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. हे प्रकरण अनधिकृत बांधकामाचे नसून, ठाण्यातील घंटाळी भागातील एका विकसकाच्या जागेतील अतिक्रमण (तीन गाळे) हटवण्यासंबंधी आहे. या गाळेधारकांनी जागा सोडण्यास नकार दिल्याने विकासकाने पाटोळे यांच्याकडे तक्रार केली होती.
या कारवाईसाठी पाटोळे यांनी आधी १० लाख घेतले होते, पण तरीही गाळे हटवले नव्हते. त्यानंतर त्यांनी विकसकाकडे आणखी पैशांची मागणी केली. पालिकेच्या वर्धापनदिनानिमित्त अधिकारी-कर्मचारी कार्यक्रमात व्यस्त असताना, पाटोळे यांनी महापालिका मुख्यालयातील त्यांच्या कार्यालयात विकसकाकडून सायंकाळी ५.३० च्या सुमारास लाच स्वीकारताना त्यांना लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडले.
या गाळ्यांच्या मालकांनी रस्ता रुंदीकरणानंतर पुनर्वसन न झाल्याने जागा खाली करण्यास नकार दिला होता, अशीही माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे आधीच अनधिकृत बांधकामांवरून टीकेचे धनी झालेल्या पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची प्रतिमा अधिकच डागाळली आहे.
