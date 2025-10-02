बाजार समितीच्या इमारतीत स्लॅबचा भाग कोसळला
बाजार समितीच्या इमारतीत छताचे प्लास्टर कोसळले
जुईनगर, ता. २ (बातमीदार) ः मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्यालयातील प्रशासकीय इमारतीत छताच्या प्लास्टरचा काही भाग आज गुरुवारी (ता. २) कोसळल्याची घटना घडली. दसऱ्याची सुट्टी असल्याने नियमन शाखेत काम करणारे कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
या दुर्घटनेत काही कार्यालयातील उपकरणांचे नुकसान झाले आहे. या घटनेमुळे मुख्यालयाच्या दुरुस्ती व बांधकामातील गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. या इमारतीच्या विस्तारित भागातील निकृष्ट दर्जामुळे वारंवार गळती, प्लास्टर कोसळणे आणि छताचा भाग पडणे असे प्रकार घडत आहेत. इमारतीच्या अनेक भागांमध्ये बीम आणि कॉलमला तडे गेले असून अनेक विभागांची दुरवस्था झाली आहे.
या घटनेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. गेस्ट हाउस, नियमन शाखा, वसुली शाखा, दक्षता व विधी विभाग यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांचे कामकाज याच धोकादायक इमारतीत चालते. कर्मचारी आणि अधिकारी दररोज जीव धोक्यात घालून काम करत असून, प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.