कल्याण-कर्जत महामार्गालगत आढळले अज्ञात तरुणाचे शव
कल्याण-कर्जत महामार्गालगत तरुणाचा मृतदेह
अंबरनाथ, ता. २ (वार्ताहर) ः अंबरनाथ येथील कल्याण-कर्जत महामार्गालगत गुरुवारी (ता. २) सकाळी एका तरुणाचा मृतदेह आढळला. अंबरनाथ (पश्चिम) परिसरातील आयटीआयसमोरील ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या बाहेरील झुडपांमध्ये हा मृतदेह नागरिकांना लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. प्राथमिक पंचनाम्यानुसार, मृताचे वय अंदाजे ३० ते ३५ वर्षांदरम्यान असून, त्याच्याजवळ कोणतेही ओळखपत्र किंवा कागदपत्रे सापडलेली नाहीत, त्यामुळे त्याची ओळख पटू शकलेली नाही.
पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन ते शवविच्छेदनासाठी उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती रुग्णालयात पाठवला आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. हा प्रकार आत्महत्या आहे की घातपात याचा पोलिस तपास करीत आहेत. या घटनेची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शब्बीर सय्यद यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंबरनाथ पोलिस करीत आहेत.
