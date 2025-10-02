मनसेशी युतीचे स्पष्ट संकेत
उद्धव ठाकरे यांची दसरा मेळाव्यात भाजपवर सडकून टीका
सकाळ न्यूज नेटवर्क
मुंबई, ता. २ ः मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधू एकत्र येण्याविषयीचे स्पष्ट संकेत आजच्या दसरा मेळाव्यात शिवसेना पक्षप्रमुख (ठाकरे) उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मातृभाषेचा घात होत असेल तिथे मराठी माणसात फूट पडू देणार नसल्याचे स्पष्ट करीत त्यांनी राज ठाकरेंसोबत समान कार्यक्रमाच्या आधारे एकत्र येण्याचे संकेत दिले. ५ जुलैच्या मराठी मेळाव्याचा संदर्भ देत ‘एकत्र आलोय ते एकत्र राहण्यासाठी’ असा पुनरुच्चार करीत राज ठाकरेंसोबतच्या युतीबाबत मौन सोडले; मात्र युतीबाबतची कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नसल्याने शिवसैनिक (ठाकरे) आणि मनसेमधील संभ्रम कायम राहिला आहे.
शिवाजी पार्क मैदानावर शिवसेना ठाकरे पक्षाचा ६५वा दसरा मेळावा पार पडला. मुसळधार पावसामुळे मैदानात चिखल असतानाही हजारो शिवसैनिक उपस्थित होते. ठाकरे यांनीदेखील भरपावसात भाषण केले. या मेळाव्याला उद्धव आणि राज यांचे चंदू मामा यांनी हजेरी लावल्याने मनसेसोबतच्या युतीच्या चर्चांना जोर मिळाला आहे. आमचा हिंदीला विरोध नाही; पण आमच्यावर सक्ती करायची नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या भाषणात केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारवर सडकून टीका केली. तसेच मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारवर निशाणा साधला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आज असलेल्या शतकोत्सवाचा उल्लेख करीत संघाने शंभर वर्षे मेहनत केल्यावर लागलेली ही विषारी फळे असल्याची संभावना करीत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींचा समाचार घेतला. क्रिकेटची तुलना युद्धाबरोबर करतो तो बेशरम असल्याचा संताप त्यांनी कोणाचाही नामोल्लेख टाळत केला.
मुंबई महापालिका गहाण
उद्धव ठाकरे म्हणाले, महापालिका निवडणुका होतील, असे वाटत नाही. मुंबई महापालिका सव्वादोन लाख कोटींच्या तुटीच्या खड्ड्यात टाकली आहे. महापालिकेचे लोकप्रतिनिधी जेव्हा सभागृहात जातील तेव्हा प्रथम श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. बीडीडी चाळ पुनर्विकास, कोस्टल रोड ही सर्व कामे आम्ही केली; मात्र ज्याच्याशी त्यांचा संबंध नाही, त्याचे श्रेय ते घेत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
हिंदुत्वावरून अंगावर येऊ नका!
भाजपचा महापौर झाला पाहिजे, यासाठी निवडणुका जवळ आल्यावर भाजपने हिंदू-मुस्लिम सुरू केल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. या देशात कोणाचाही धर्म कोणताही असला तरी राष्ट्रधर्म हा हिंदुस्थान असला पाहिजे, असे त्यांनी ठणकावले. तसेच महापालिकेत ठाकरेंच्या शिवसेनेची सत्ता आली तर खान महापौर होईल, असा प्रचार भाजपकडून सुरू आहे, त्याचा समाचार घेताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, मुंबई महापालिकेत भाजपची सत्ता आली तर जानवे आणि शेंडी लावून मुंबई अदाणींच्या पायाशी समर्पयामी केली जाईल. तसेच हिंदुत्वाचे ढोंग आणि देशभक्तीचे सोंग सोडा, असा इशारा त्यांनी भाजपला दिला.
जनसुरक्षा कायदा
राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केलेला जनसुरक्षा कायदा लागू करू देताच कामा नये, असे आव्हान त्यांनी केले. उद्धव ठाकरे म्हणाले, देशद्रोही आणि देशप्रेमी यांना आम्ही ओळखतो. लेह लडाखमधील कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांना रासुकाखाली अटक करण्यात आल्याचा उल्लेख करीत ते म्हणाले, सोनम वांगचूक चांगला देशभक्त आहे. अतिशय दुर्गम अशा लेह लडाखमध्ये आपले जवान नीटनेटके राहावेत, यासाठी त्यांनी सोलार तंबू बनवले. त्यांचे न्याय्य-हक्कासाठी आंदोलन सुरू होते. न्याय्य-हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार असलाच पाहिजे. त्यामुळेच जनसुरक्षा कायदा तोडूनमोडून टाकलाच पाहिजे.
स्वत:चे कमळ फुलवलेय!
भाजपला ‘कमळाबाई’असा टोला मारत उद्धव ठाकरे म्हणाले, शेतकऱ्याची शेतजमीन, घरे वाहून गेली आहेत. अन्नधान्य देणारा शेतकरी विचारतोय, खायचे काय? आताचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते असताना ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करीत होते. आता म्हणतात, ओल्या दुष्काळाची संज्ञाच नाही. खड्ड्यात घाला संज्ञा. शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार मदत केलीच पाहिजे.
पगारी की स्वाभिमानी मतदार बनायचे?
बिहारमध्ये निवडणुका असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ७५ लाख महिलांच्या अकाउंटमध्ये दहा हजार रुपये टाकले. त्याचा उल्लेख करून उद्धव ठाकरे म्हणाले, यासाठी यांना प्रस्तावाची गरज नाही. मते विकत घेण्यासाठी पैसे आहेत. उद्ध्वस्त झालेल्या महाराष्ट्राला देण्यासाठी पैसे नाहीत. महाराष्ट्रावर सूड उगवला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्रात महिलांच्या अकाउंटवर दीड हजार टाकले, बिहारमध्ये दहा हजार टाकले. भाजप पगारी मतदार तयार करत आहे. तुम्ही ठरवायचे आहे की पगारी की स्वाभिमानी मतदार बनायचे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
