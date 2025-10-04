बोरिवलीतील भगवती रुग्णालय १५ नोव्हेंबरपर्यंत तयार होणार
उपनगरांमध्ये आणखी एक सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाची सुविधा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : बोरिवली (पश्चिम) स्थित मुंबई महापालिकेचे श्री हरिलाल भगवती रुग्णालय दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर १५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्णपणे तयार होईल. पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर, पश्चिम उपनगरातील रहिवाशांना आणखी एक सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय मिळेल.
रुग्णालयाच्या नूतनीकरणावर आतापर्यंत ५०० कोटींहून अधिक खर्च झाला आहे. भविष्यात रुग्णालयाचे वैद्यकीय महाविद्यालयात रूपांतर करण्याची योजना आहे. रुग्णालयाचा दुसरा टप्पा डिसेंबरमध्ये रुग्णांच्या उपचारांसाठी खुला होईल.
३७३ खाटांच्या भगवती रुग्णालयाचे दोन टप्प्यात नूतनीकरण केले जाईल, जेणेकरून ४९० खाटांची सोय होईल. पहिल्या टप्प्याचे काम २००९ मध्ये सुरू झाले. ११० खाटांचा पहिला टप्पा २०१६ मध्ये सुरू झाला. दुसऱ्या टप्प्याचे काम ऑगस्ट २०१९ मध्ये सुरू झाले. पहिला टप्पा दोन वर्षे उशिरा पूर्ण झाला. त्याचप्रमाणे दुसरा टप्पा ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन होते, परंतु आता तो तीन वर्षांनी उशिरा पूर्ण झाला आहे. दुसरा टप्पा आता पूर्णत्वाच्या जवळ आला आहे, असे महापालिका उपायुक्त (आरोग्य) शरद उघाडे यांनी सांगितले.
उघाडे यांच्या मते, रुग्णालय पूर्ण झाल्यामुळे कूपर आणि केईएम रुग्णालयांवरील भार कमी होईल. रुग्णांना सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या सेवा मिळतील, ज्यामुळे पालघर आणि डहाणूसारख्या ग्रामीण भागातील रुग्णांना फायदा होईल.
या सुविधा मिळणार
रुग्णालयात औषध, शस्त्रक्रिया, अस्थिरोगशास्त्र, बालरोग आणि नेत्ररोग विभागांचे नूतनीकरण करून ते सुरू करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात, नेफ्रोलॉजी, कार्डिओलॉजी आणि न्यूरोलॉजीसारख्या सुपर स्पेशालिटी सुविधा सुरू केल्या जातील. याव्यतिरिक्त, येत्या महिन्यात रुग्णांसाठी कॅथलॅब सुविधा उपलब्ध होईल. या सुविधांसह, रुग्णांना आता केईएम, नायर किंवा कूपर रुग्णालयात जावे लागणार नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.