कूपर रुग्णालयात उंदरांचा प्रादुर्भाव
कूपर रुग्णालयात उंदरांचा सुळसुळाट
दोन महिन्यांत सहा रुग्णांना चावा, आपत्कालीन पोलिस अहवालात नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : विलेपार्ले येथील महापालिकेच्या कूपर रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल झालेल्या रुग्णांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांदरम्यान तब्बल सहा रुग्णांना उंदरांनी चावा घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांच्या अर्जाद्वारे मागवण्यात आलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. आपत्कालीन पोलिस अहवालात रुग्णांच्या तक्रारी नोंद करण्यात आल्या आहेत. यासंबंधित प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. शैलेश मोहिते यांना संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
उंदीर चावल्याच्या घटनेनंतर पालिकेने सर्व रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबवली; तरीही रुग्णालय परिसरात अनेक ठिकाणी अस्वच्छता दिसून येते. या घटनेनंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी संताप व्यक्त केला.
सरकारी रुग्णालये ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपचारांची शेवटची आशा असतात. मात्र कूपर रुग्णालयातील या प्रकारामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उंदरांमुळे रुग्णांना केवळ शारीरिक इजाच होत नाही, तर त्यांना संसर्गाचा धोकाही असतो. त्यांच्या नाजूक प्रकृतीसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो. त्यामुळे रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या गंभीर प्रकाराची प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
५ सप्टेंबर रोजी महिला रुग्ण वॉर्डमध्ये दोन उंदीर चावल्याच्या घटना घडल्या. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने उंदरांच्या समस्येवर उपाय म्हणून नायर रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. शैलेश मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्काळ एक समिती स्थापन केली. या समितीने तातडीने कारवाई केली आणि स्वच्छता कंत्राटदाराला रुग्णालय स्वच्छ करण्यास सांगितले. याव्यतिरिक्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उंदीर नियंत्रण उपाययोजना राबवल्या. रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांमध्ये जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली. यामुळे उंदरांची संख्या नियंत्रणात आल्याचे रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगण्यात येते.
पालिका रुग्णालयाच्या वैद्यकीय संचालक डॉ. नीलम अंद्राडे यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
कंत्राटदाराला फक्त कारणे दाखवा नोटीस
उंदीर चावण्याच्या इतक्या घटनांनंतर कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी मुंबई महापालिकेने कारणे दाखवा नोटीस आणि किरकोळ दंडात्मक कारवाई करून त्याला सूट देण्याचा प्रयत्न केला. असे असूनही कंत्राटदार स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करीत आहे, हे रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या अलीकडच्या निषेधावरून स्पष्ट होते.
