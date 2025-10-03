एफडीएची कारवाई, २७७२२८.४१ किंमतीच्या ०८ प्रकारच्या अॅलोपॅथी औषध जप्त
परवाना नसताना औषधांची विक्री
दोन लाखांचा मुद्देमाल जप्त
मुंबई, ता. ३ ः महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन विभागाने शहरातील एका मोठ्या कारवाईत विनापरवाना औषध विक्री करणाऱ्या एका आस्थापनेकडून दोन लाख ७७ हजार २२८ किमतीचा औषधसाठा जप्त केला आहे.
मे. इंडियन ग्लोबल्सटोर, चारकोप, कांदिवली पश्चिम येथे अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. १) या दुकानावर छापा टाकला. तपासणीदरम्यान दुकान मालक दर्शना मेहता यांना औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा, १९४० आणि नियम १९४५ अंतर्गत लागणाऱ्या औषध विक्री परवान्याबाबत विचारणा करण्यात आली; मात्र त्यांच्याकडे कोणतेही परवाने मंजूर नसल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी, औषध निरीक्षक यांनी उपलब्ध औषधसाठ्याची चाचणी करून उर्वरित मुद्देमाल जप्त केला आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त राजेश नार्वेकर, सहआयुक्त (दक्षता) डॉ. राहुल खाडे आणि सहआयुक्त मुंबई विजय जाधव यांच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. निरीक्षक आरती कांबळी, अजय माहुले, सहाय्यक आयुक्त (गुप्तवार्ता) मुंबई व्ही. आर. रवी आणि डी. एस. सिद यांनी ही कारवाई केली.
