दिंडोशी-चित्रनगरी उड्डाणपूल प्रगत टप्प्यात
गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पाचा प्रशासनाकडून आढावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पांतर्गत दिंडोशी न्यायालय ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरीदरम्यान उभारला जाणारा सहापदरी उड्डाणपूल बांधकामाच्या प्रगत टप्प्यात पोहोचला आहे. एकूण ३१ पैकी २७ खांबांची उभारणी पूर्ण झाली असून, रत्नागिरी जंक्शन येथे उर्वरित चार खांब उभारणीची कामे वेगाने सुरू आहेत. हा उड्डाणपूल १६ मे २०२६ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे.
गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पातील कामाचा अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी महापालिका मुख्यालयात शुक्रवारी (ता. ३) आढावा घेतला. या वेळी प्रमुख अभियंता (पूल) उत्तम श्रोते, कार्यकारी अभियंता नरेश मेघराजानी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. १२.२० किमी लांबीच्या या प्रकल्पामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना थेट जोडणी मिळणार आहे. गोरेगाव ते मुलुंड प्रवासाचा कालावधी सध्या ७५ मिनिटांवरून फक्त २५ मिनिटांपर्यंत घटणार असून, वाहतूक कोंडीस दिलासा मिळण्याबरोबरच इंधन बचत आणि वायू गुणवत्ता निर्देशांकातही सुधारणा अपेक्षित आहे. दरम्यान, या उड्डाणपुलाची लांबी १,२६५ मीटर असून, बॉक्स गर्डर व काँक्रीटच्या सहाय्याने काम सुरू आहे. पादचाऱ्यांसाठी पूल व स्वयंचलित सरकते जिने बसवले जाणार आहेत. पुलाला दिंडोशी न्यायालयापासून सुरुवात होऊन रत्नागिरी जंक्शन येथे ९० अंश वळण घेऊन दादासाहेब फाळके चित्रनगरीकडे उतार मिळतो. आतापर्यंत १२ स्पॅनचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित १४ स्पॅनचे काम १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
