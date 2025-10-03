धनगर - बंजारा आरक्षणावरून आदिवासींचा भडका
धनगर-बंजारा आरक्षणावरून भडका
पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासींचा मोर्चा
पालघर, ता. ३ : धनगर आणि बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या मागणीविरोधात शुक्रवारी पालघरमध्ये हजारो आदिवासींनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे’, ‘नको धनगर, नको बंजारा’ अशा घोषणा देत आदिवासी समाजाने आपला तीव्र विरोध दर्शविला.
आदिवासींच्या आरक्षणात इतरांची घुसखोरी थांबवून धनगर व बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती संवर्गात आरक्षण देऊ नये, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. आदिवासी जनसमूह आणि धनगर-बंजारा समाज यांची संस्कृती, परंपरा आणि चालीरीती वेगळ्या असल्याने त्यांना समाविष्ट करणे असंवैधानिक ठरेल, अशी भूमिका आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीने घेतली आहे.
या मोर्चात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि आमदार सहभागी झाले होते. कष्टकरी संघटनेच्या मधुताई थोडी, जयेंद्र दुबळा, माजी सभापती काशिनाथ चौधरी, माजी आमदार सुनील भुसारा, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार राजेंद्र गावित आणि आमदार विनोद निकोले यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकार भांडण लावत असल्याचा आणि राजकीय षडयंत्र करीत असल्याचा आरोप केला. निवडणुका आल्या की आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आणला जातो, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. आमदार राजेंद्र गावित यांनी राजकीय पुढारी समाजाला भडकवून दिशाभूल करीत आहेत, असे सांगत आपली भूमिका समाजासोबत ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.
आदिवासी नेत्यांवर नाराजी
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचे नेतृत्व आमदार विलास तरे, आमदार हरिश्चंद्र भोये, आदिवासी आयोगाच्या सदस्य वैदेही वाढाण, माजी आमदार राजेश पाटील, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, भारती कामडी, विजय खरपडे, सुरेखा थेतले आणि विविध पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती हे या मोर्चाला उपस्थित नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी तसेच समाजातील प्रतिष्ठित मंडळींनी मोर्च्यादरम्यान नाराजी व्यक्त केली. त्यांना आदिवासी समाजाचे काहीही पडलेले नाही, मात्र मते घेण्यासाठी ते येतात. यापुढे आम्ही आमचा निर्णय घेऊ. त्यांचा निर्णय आमच्यावर सोडा, असे आरोप या वेळी करण्यात आले.
