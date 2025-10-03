गौतमी पाटीलचा शेतकऱ्यांना मदतीचा हात
गौतमी पाटीलचा शेतकऱ्यांना मदतीचा हात
सकाळ रिलीफ फंडासाठी ५१ हजार रुपयांचा धनादेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतकरी देशोधडीला लागला. या कठीण काळात बळीराजासाठी अनेक क्षेत्रांतून मदतीचे हात पुढे येत असताना, बहुतांश मराठी कलावंतांनी अलिप्त राहणे पसंत केले. दुसरीकडे नृत्य कलावंत गौतमी पाटील हिने मात्र पुढाकार घेत आर्थिक मदत देऊन शेतकऱ्यांप्रति आपली संवेदनशीलता दाखवून दिली आहे.
काही अपवाद वगळता पडद्यावर शेतकऱ्यांचे अश्रू दाखवून लोकप्रियता मिळवणाऱ्या मराठी कलावंतांनी पूरग्रस्तांकडे पाठ फिरवली आहे. कलावंतांची ही असंवेदनशीलता ‘सकाळ’ने समोर आणली. या बातमीनंतर गौतमी पाटील हिने स्वत:हून ‘सकाळ’शी संपर्क साधून सकाळ रिलीफ फंडासाठी ५१ हजार रुपयांचा धनादेश सोपवला. ‘माझी मदत फार मोठी नाही याची जाणीव मला आहे. पण त्यातून मला शेतकऱ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे,’ असे गौतमी पाटील यांनी सांगितले. संकटाच्या वेळी आपल्या अन्नदात्याच्या पाठीशी उभे राहणे ही खरी माणुसकी असल्याची भावनाही तिने व्यक्त केली. मराठवाड्यातील काळीज पिळवटून टाकणारी परिस्थिती मी स्वतः बघितली. त्यामुळे खूप अस्वस्थ झाले, मात्र आपल्याकडून फुल ना फुलाच्या पाकळीएवढी मदत करून मला थोडे बरे वाटले. स्टेजवर मिळणाऱ्या टाळ्या या क्षणिक आहेत, पण खरा श्वास शेतकऱ्यांनी पेरलेल्या धान्यात आहे. या उपकाराची परतफेड करणे अशक्य असल्याचेही तिने सांगितले.
अतिवृष्टी, पुरामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बळीराजाला वाचवण्यासाठी सर्वांनी पुढे यायला हवे. आपल्या प्रत्येकाची ही जबाबदारी आहे.
- गौतमी पाटील, नृत्यांगना
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.