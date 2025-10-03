अर्जदार निर्दोष निघाल्यास काय?
अर्जदार निर्दोष निघाल्यास काय?
प्रा. हनी बाबूंच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः शहरी नक्षलवादप्रकरणी अटकेत असलेले दिल्ली विद्यापीठातील प्रा. हनी बाबू यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी गुरुवारी (ता. २) पूर्ण झाली. सर्व प्रतिवाद्यांची बाजू ऐकून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. खटल्याचा निर्णय अर्जदार खटल्याविना दीर्घकाळ कारागृहात असल्याच्या मुद्द्यावर असून खटल्याच्या गुणवत्तेवर नसणार असल्याचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने नमूद करत जर अर्जदार निर्दोष निघाल्यास काय, असा सवाल उपस्थित करून निकाल राखून ठेवताना स्पष्ट केले.
हनी बाबू पाच वर्षे आणि दोन महिन्यांहून अधिककाळ खटल्याविना कोठडीत आहेत. याप्रकरणी आजपर्यंत आरोपही निश्चित झालेले नाहीत. सरकारी वकिलांना फक्त त्यांना तुरुंगात ठेवायचे आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दीर्घकाळ तुरुंगवास संबंधित व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा हनी बाबूंच्या वतीने वरिष्ठ वकील युग चौधरी यांनी केला. हनी बाबूंच्या सहभाग असल्याचे सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे आहेत. अन्य सह-आरोपीपेक्षा हनी बाबूविरोधातील आरोप वेगळे आहेत, म्हणून आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. त्यांचे निष्कर्ष येथे लागू होत नाहीत. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये, केवळ दीर्घ तुरुंगवासाच्या आधारावर जामीन मंजूर करता येणार नाही, असा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी करताना याचिकेला विरोधही केला. तेव्हा सरकार किमान शिक्षेऐवजी जास्तीत जास्त शिक्षेचा विचार करीत आहे का?, जर अर्जदार निर्दोष निघाल्यास काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आणि निकाल राखून ठेवला.
काय प्रकरण?
पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेचा भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी संबंध जोडत पुणे पोलिसांनी प्रा. हनी बाबू यांना ‘एनआयए’कडून जुलै २०२० मध्ये अटक केली होती. एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषण केल्याचा आरोप हनी बाबूवर ठेवण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.