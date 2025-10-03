२५ लाखांच्या लाचप्रकरणी आणखी एकाला अटक
२५ लाखांच्या लाचप्रकरणी तिसऱ्या आरोपीला अटक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) २५ लाखांच्या लाच प्रकरणात शुक्रवारी सुशांत सुर्वे या तिसऱ्या आरोपीला अटक केली आहे. याप्रकरणी ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त शंकर पाटोळे आणि खासगी व्यक्ती ओमकार गायकर यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या सुशांत सुर्वे याला न्यायालयात हजर केले असता, त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
नौपाडा येथील खासगी जागेवरील अतिक्रमण न हटवण्यासाठी पाटोळे यांनी ५० लाखांची मागणी करून २५ लाखांची लाच स्वीकारल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. तक्रारदार बांधकाम व्यावसायिकाने पाटोळे यांच्या सांगण्यावरून सुर्वे याच्या बँक खात्यावर १० लाख रुपये ट्रान्सफर केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. दरम्यान, उपायुक्त पाटोळे आणि ओमकार गायकर यांना अटक केल्यानंतर गुरुवारी (ता. २) न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे शनिवारी (ता. ४) त्या दोघांना पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
