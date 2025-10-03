चिमुरडीवर अत्याचार करून केली हत्या
भिवंडीत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून हत्या
न्यायालयातून पसार आरोपीचे पुन्हा तेच क्रूर कृत्य!
भिवंडी, ता. ३ (वार्ताहर) : न्यायालयातून पसार झालेल्या एका विकृत आरोपीने पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचे क्रूर कृत्य केले आहे. सातवर्षीय मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची घटना घडली. सलामत अन्सारी (वय ३४, रा. मधुबनी, बिहार) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे.
भिवंडी परिसरातील काटई ग्रामपंचायत हद्दीतील मांगत पाडा येथे बुधवारी (ता. १) दुपारी ३ वाजता शौचालयासाठी गेलेली सातवर्षीय चिमुरडी बराच वेळ परतली नाही म्हणून कुटुंबीयांनी तिचा शोध घेतला. नजीकच्या चाळीतील एका बंद खोलीच्या झरोक्यातून त्यांनी पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्या खोलीत चिमुरडीने शौचालयास जाताना सोबत नेलेली बादली आढळल्याने नागरिकांनी खोलीचे कुलूप तोडून खोलीत प्रवेश केला. त्या वेळी तिचा मृतदेह प्लॅस्टिक गोणीत, तोंडात कुरकुरे असलेल्या अवस्थेत आढळला.
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला आणि अवघ्या पाच तासांत भोईवाडा पोलिस ठाणे हद्दीतील दिवाण शहा तलावाजवळ संशयित अवस्थेत फिरत असलेल्या आरोपी सलामत अन्सारीला अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर केले असता ८ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे.
पीडितेच्या आईने आरोपीला ठार मारण्याची मागणी करत, ‘तेव्हाच माझ्या मुलीच्या आत्म्याला शांती मिळेल,’ असा टाहो फोडला आहे. तसेच, आरोपी पसार झाला नसता, तर एका चिमुरडीचा जीव वाचला असता, अशी प्रतिक्रिया सामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
दोन वर्षांपूर्वी केले होते असेच कृत्य
याच आरोपीने १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी भिवंडीतील फेणेगाव येथे सहावर्षीय मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केली होती. या गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर, ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी न्यायालयीन सुनावणीसाठी आणले असता, सलामत अन्सारी पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार झाला होता. याप्रकरणी पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांचे निलंबनदेखील झाले होते. न्यायालयातून पसार झाल्यानंतर आरोपी भिवंडी परिसरातच ओळख लपवून वावरत होता आणि एक आठवडा आधीच तो मांगत पाडा येथे भाड्याने राहण्यास आला होता. त्याने बुधवारी पुन्हा हेच दुष्कृत्य केले.
