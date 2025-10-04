मुंबईच्या काही भागात ७ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान १० टक्के पाणी कपात
मुंबईच्या काही भागांत ७ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान १० टक्के पाणीकपात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः पालिकेस पाणीपुरवठा करणाऱ्या पिसे, पांजरापूर येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील १०० किलोव्हॅट विद्युत केंद्रामधील विद्युत मीटर अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. नियोजनानुसार, मीटर जोडणीचे काम मंगळवार (ता. ७) ते गुरुवार (ता. ९) दरम्यान दररोज दुपारी १२.३० ते ३ वाजेपर्यंत म्हणजेच अडीच तास केले जाणार आहे. त्यामुळे शहर विभाग आणि पूर्व उपनगरांतील बहुतांश विभागांचा पाणीपुरवठा सलग तीन दिवस प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या काळात तीन दिवस १० टक्के पाणीकपात केली जाणार असल्याचे जल अभियंता विभागाने सांगितले.
शहर विभागातील कुलाबा, जे, जे. हॉस्पिटल, भायखळा, परळ, माटुंगा विभागात संपूर्ण कार्यक्षेत्रात तसेच, पूर्व उपनगरांतील चेंबूर, गोवंडी विभागात संपूर्ण परिसरात १० टक्के पाणीकपात लागू केली जाणार आहे. पूर्व उपनगरांतील एल विभाग (कुर्ला पूर्व), एन विभागात विक्रोळी, घाटकोपर व घाटकोपर पूर्व, एस विभागात भांडुप, नाहूर, कांजूरमार्ग आणि विक्रोळी पूर्व आणि टी विभागाात मुलुंड पूर्व आणि पश्चिम क्षेत्रात १० टक्के पाणीकपात लागू राहणार आहे.
नागरिकांनी या तीन दिवसांच्या कालावधीत पाण्याचा आवश्यक साठा करावा. पाणीकपातीच्या कालावधीत काटकसरीने पाणी वापरून सहकार्य करावे, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
