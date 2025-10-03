पनवेलमध्ये दोन ट्रकमध्ये चिरडुन कामगाराचा मृत्यू
पनवेलमध्ये दोन ट्रकमध्ये चिरडून कामगाराचा मृत्यू
पनवेल, ता. ३ (वार्ताहर) : जेएनपीटी रोडवरील पाडेघर येथील के. के. लॉजिस्टिक यार्डमध्ये शुक्रवारी सकाळी दोन ट्रकच्या भीषण धडकेत एका कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. अपघातानंतर आरोपी ट्रकचालकाने पलायन केले असून, पनवेल शहर पोलिसांनी त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे.
मृत कामगाराचे नाव शंकरलाल संतलाल यादव (वय ३६) असून, तो मूळचा उत्तर प्रदेशचा रहिवासी होता. तो दोन दिवसांपूर्वीच कामानिमित्त उरणमधील जासई येथे राहणाऱ्या त्याचा ट्रकचालक भाऊ धर्मेंद्र यादव याच्याकडे आला होता. धर्मेंद्र यादव शुक्रवारी सकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास त्याचा ट्रक धुण्यासाठी वॉशिंग सेंटरवर गेला होता. तिथे उभ्या असलेल्या एका कंटेनरचा मागील दरवाजा उघडण्यास शंकरलाल मदत करत असताना, पाठीमागून आलेल्या (क्र. एमएच-४६ एच-०५३५) ट्रकचालकाने निष्काळजीने ट्रक चालवत शंकरलालला जोरदार धडक दिली. या धडकेत शंकरलाल दोन ट्रकच्या मधोमध चिरडला गेला. त्याला तत्काळ पनवेल येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
