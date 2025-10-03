अटल सेतूवर पिकअपला वॉक्सवॅगन कारची धडक
कारच्या धडकेत पिकअपमधील खलाशाचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. ३ (वार्ताहर) ः मुंबईतील अटल सेतूवर गुरुवारी (ता. २) सकाळी टोलनाक्याजवळ शेलघर येथे वाहनांचा अपघात झाला, ज्यात एका खलाशाचा मृत्यू झाला तर पिकअपचालक जखमी झाला. उलवे पोलिसांनी या अपघाताला जबाबदार असलेल्या कारचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई सुरू केली आहे.
सुहास शंकर जठारी (वय ४२) त्यांचे सहकारी आणि मासे घेऊन मुरूडकडे परतत असताना, त्यांच्या पिकअप गाडीला पाठीमागून भरधाव वेगाने आलेल्या एका कारने धडक दिली. या धडकेमुळे पिकअपमध्ये पाठीमागे बसलेले सुहास जठारी हे गाडीतून खाली पडून त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. अटल सेतूवरील कर्मचाऱ्यांनी अपघातानंतर तातडीने मदतकार्य केले. उपचारासाठी त्यांना एमजीएम रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पिकअपचालक अभिषेक शरद जावळेकर हेदेखील जखमी झाले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.