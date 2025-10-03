अनिल अंबानी यांचे कर्ज खाते फसवे अनिल अंबानी यांचे कर्ज खाते फसवे- उच्च न्यायालय
अनिल अंबानी यांचे कर्ज खाते फसवे : उच्च न्यायालय
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. ३ : उद्योगपती अनिल अंबानींच्या कर्ज खात्याला फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्याचा स्टेट बॅक ऑफ इंडियाचा (एसबीआय) निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ३) योग्य ठरवला आणि एसबीआयच्या आदेशाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली.
दिवाळखोरीत असलेल्या अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित त्यांचे कर्ज खाते ‘एसबीआय’ने फसवे म्हणून वर्गीकृत केले होते. या आदेशाला अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने त्यावर निर्णय देताना अंबानी यांची याचिका योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवून ती फेटाळली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अंबानी यांना धक्का मिळाला आहे. तत्पूर्वी, एसबीआयने योग्य प्रक्रिया न करता अंबानी यांच्या बँक खात्याबाबत मनमानी आदेश काढला, असा दावा करून अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती, तर ‘एसीबीआय’तर्फे आदेशाचे समर्थन करून याचिका फेटाळण्याची मागणी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाकडे केली होती. कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यवहारांद्वारे अंबानींनी बँक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप एसीबीआयने त्यांचे खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करताना केला होता. त्यानंतर सीबीआयने आरकॉम आणि अंबानींच्या निवासस्थानाशी संबंधित जागांची झडती घेतली. ऑगस्टमध्ये, बँकेच्या मुंबई शाखेतील तक्रारीच्या आधारे केंद्रीय यंत्रणेने अंबानींविरुद्ध बँक फसवणुकीप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यात, या फसवणुकीमुळे एसबीआयला २,९२९ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.