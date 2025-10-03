भुयारी मेट्रो ट्रेनमध्ये बिघाड, प्रवाशांची गैरसोय
भुयारी मेट्रो ट्रेनमध्ये सांताक्रूझ स्थानकात बिघाड
प्रवाशांची मोठी गैरसोय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : मेट्रो-३ आरे-वरळी भुयारी मेट्रो मार्गावर धावणाऱ्या एका मेट्रो ट्रेनमध्ये सांताक्रूझ स्थानकात बिघाड झाल्याची घटना घडली. दुपारी सुमारे पावणेतीनच्या सुमारास अचानक झालेल्या या बिघाडामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. दरम्यान, मेट्रो प्रशासनाने या ट्रेनमधील प्रवाशांना स्थानकात सुरक्षित उतरवत ती गाडी वांद्रे-कुर्ला स्थानकात रवाना केल्यानंतर मेट्रोसेवा पूर्ववत झाली.
मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेडकडून (एमएमआरसीएल) मेट्रो-३ वर आरे-वरळी दरम्यान मेट्रोसेवा चालवली जाते. आज दुपारी २.४४ वाजता आचार्य अत्रे चौक स्थानकाच्या दिशेने जात असलेल्या ट्रेनमध्ये सांताक्रूझ स्थानकाजवळ तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने खबरदारी म्हणून प्रशासनाने मेट्रो गाडीतील प्रवाशांना सांताक्रूझ स्थानकावर सुरक्षितपणे उतरवले आणि गाडी सविस्तर तांत्रिक तपासणीसाठी बीकेसी लूपलाइनवर नेण्यात आली आहे. या गाडीची सेवा रद्द करण्यात आल्याने प्रवाशांची काही काळ गैरसोय झाली. दरम्यान, इतर सर्व गाड्या वेळेवर धावत होत्या, असे एमएमआरसीएलने स्पष्ट केले आहे.
...
मेट्रो-२ ए वरही खोळंबा
महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेडकडून (एमएमओसीएल) चालवल्या जाणाऱ्या मेट्रो मार्गिका-२-ए वर डहाणूकरवाडी स्थानक येथे सायंकाळी ६.३०च्या सुमारास तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळे मेट्रो-२-ए आणि मेट्रो-७ या मार्गावरील गाड्या विलंबाने धावत होत्या. ऐन गर्दीच्या वेळी सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या खोळंब्यामुळे प्रवाशांना गर्दीचा सामना करावा लागला. दरम्यान, मेट्रो प्रशासनाने हा बिघाड दुरुस्त केल्यानंतर सातच्या सुमारास मेट्रो सुरळीत सुरू झाली.
