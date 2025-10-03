केडीएमसी आगामी पालिका निवडणुकीची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर
केडीएमसीची अंतिम प्रभागरचना जाहीर
२७ गावे वगळण्याचा प्रश्न अनुत्तरितच
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (केडीएमसी) आगामी २०२५ सार्वत्रिक पालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने हिरवा कंदील दिल्यानंतर पालिकेने ही घोषणा केली आहे. यामुळे निवडणुकीसाठीच्या आरक्षण सोडतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, परंतु पालिकेतून २७ गावे वगळण्याची २७ गाव संघर्ष समितीच्या मागणीचा प्रश्न यामुळे अनुत्तरित राहिला आहे.
आगामी निवडणूक १२२ सदस्य निवडण्यासाठी पॅनेल पद्धतीने होणार असून, यात चार सदस्यांचे २९ पॅनेल आणि तीन सदस्यांचे दोन पॅनेल, असे ३१ पॅनेल असतील, तर प्रारूप प्रभागरचनेवर एकूण २६४ सूचना व हरकती दाखल झाल्या होत्या. यापैकी चार प्रभागांची व्याप्ती आणि सीमांकनात बदल करून शासनाने प्रभागरचनेला मान्यता दिली आहे.
आयुक्त रमेश मिसाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंजूर झालेली अंतिम प्रभागरचना केडीएमसीच्या वेबसाईटवर आणि पालिका मुख्यालयासह प्रभागक्षेत्र कार्यालयांमध्ये नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. दरम्यान, अंतिम प्रभागरचना जाहीर झाल्याने, इच्छुक उमेदवारांनी पॅनेल पद्धतीच्या या निवडणुकीसाठी आता मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
२७ गावांचा प्रश्न कायम
शासनाने अंतिम प्रभागरचनेला मान्यता दिल्यामुळे, केडीएमसीमधून २७ गावे वगळण्याची २७ गाव संघर्ष समितीची मागणी अनुत्तरितच राहिली आहे. म्हणजेच, ही गावे सध्यातरी पालिकेच्या निवडणुकीत समाविष्ट असणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.