नवी मुंबई विमानतळाला दिबांचे नाव देणार!
नवी मुंबई विमानतळाला दिबांचे नाव देणार!
मुख्यमंत्र्यांची सर्वपक्षीय कृती समितीला माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३ : नवी मुंबई विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे नेते, लोकनेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव दिले जाणार आहे, येत्या तीन महिन्यांमध्ये सर्व प्रक्रिया पूर्ण करू, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय कृती समितीला दिली.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण ८ ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दिनकर बाळू पाटील अर्थात दि. बा. पाटील यांचे नाव मिळावे यासाठी लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने स्थानिक प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांच्या ताकदीवर जोरदार लढा देण्यात आला. आंदोलने, मोर्चे, मानवी साखळी, बैठक, जनजागृती, लाखो भूमिपुत्रांच्या उपस्थितीत सिडको घेराव आंदोलन अशा अनेक प्रकारे हा लढा देण्यात आला. आज सह्याद्री अतिथिगृहात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दिबांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
...
राज्याचा निर्णय अंतिम
देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले की, या विमानतळासाठी एकच नाव पाठवण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की राज्य सरकारचा जो निर्णय असेल तो अंतिम असेल. तसेच यासंदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे देण्यात येतील. त्या कामासाठी जो वेळ लागेल त्यानुसार येत्या तीन महिन्यांमध्ये सर्व प्रक्रिया पूर्ण करू, असे त्यांनी समितीला आश्वासित केले.
...
बैठकीला हे नेते उपस्थित
या बैठकीला माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक, लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीचे अध्यक्ष दशरथ पाटील, उपाध्यक्ष माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.