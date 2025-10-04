जिल्हा परिषदेचा प्रभाऱ्यांकडे कारभार
जिल्हा परिषदेचा प्रभाऱ्यांकडे कारभार
अनेक विभागांत रिक्त पदे, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कामाचा ताण
अलिबाग, ता. ४ (वार्ताहर)ः रायगड जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसाठी ११ हजार ५५५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी दोन हजार ६०९ महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे काही विभागांत अधिकाऱ्यांना प्रभारी म्हणून जास्तीचे काम पाहावे लागत असल्याने कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेचा कारभार गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासक चालवत आहेत. निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत प्रशासकांच्या खांद्यावर जिल्हा परिषदेच्या कारभाराची जबाबदारी आहे. त्यातच जिल्हा परिषदेत गट ब, क, ड संवर्गातील दोन हजार ६०९ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये वर्ग ब मधील सामान्य प्रशासन विभागातील लघुलेखक ३; वित्त विभागातील सहाय्यक लेखा अधिकारी ७; बांधकाम विभाग कनिष्ठ अभियंता ३४; ग्रामीण पाणीपुरवठा कनिष्ठ अभियंता ५४; शिक्षण विभाग विस्तार अधिकारी ४६, केंद्रप्रमुख १३२, मुख्याध्यापक प्राथ.९५ असे ३७१ तसेच गट क मध्ये सामान्य प्रशासन विभागातील १६४ पदे, वित्त विभाग १९, ग्रामपंचायत विभाग ८६, आरोग्य विभाग ६४०, बांधकाम विभाग ८७, ग्रामीण पाणीपुरवठा १, पशुसंवर्धन विभाग २५, शिक्षण विभाग प्राथमिक ९८१, महिला व बालकल्याण विभाग ३६ अशी २०५० पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे गट क मधील सामान्य प्रशासन विभागातील १३८, पशुसंवर्धन विभाग ४, आरोग्य विभाग २०, बांधकाम विभाग ३० अशी १९२ पदे आहेत.
--------------------------------
ग्रामीणच्या विकासाला ग्रहण
रायगड जिल्हा परिषदेचा कारभार तीन वर्षांपासून प्रशासक चालवत आहेत. सद्यःस्थितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे जिल्हा परिषदेचा कारभार सांभाळत आहेत. रिक्त पदे भरण्यासाठीची भरती प्रक्रिया चालू आहे. विविध पदांकरिता कंत्राटी किंवा सरळसेवा भरतीसाठीच्या जाहिराती जिल्ह्याच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. या पदांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, इतर तांत्रिक व प्रशासकीय जागांचा समावेश आहे, पण यासाठी लागणाऱ्या विलंबामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला ग्रहण लागले आहे.
-----------------------------------
जिल्हा परिषदेतील काही रिक्त पदे आहेत, ती सर्व शासन स्तरावर भरण्यात येतात. जिल्हा परिषदेकडून रिक्त पदांचा अहवाल शासनाकडे नियमित पाठवण्यात येत असून, पदे भरण्यासाठी मागणी करण्यात आली आहे. लवकरच ही पदे भरण्यात येतील, अशी अपेक्षा आहे.
- नेहा भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजिप
