धावीर महाराजांना सशस्त्र मानवंदना
पोलिसांचा सलामी सोहळा पाहण्यासाठी गर्दी
रोहा, ता. ४ (बातमीदार) ः शहराचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री धावीर महाराज देवस्थानात दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी काढण्यात आलेला पालखी सोहळा पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक आले होते. या सोहळ्यात रायगड पोलिसांनी दिलेली मानवंदना आकर्षणाचे केंद्र राहिले.
सलामी सोहळा पाहण्यासाठी भल्या पहाटेपासून भाविकांनी मंदिर परिसरात गर्दी केली होती. दोन वर्षांपूर्वी मंदिरासमोरील सभामंडप हटवण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी दोन्ही बाजूला बैठक गॅलरी करण्यात आल्याने अनेक वर्षांची गैरसोय दूर झाली. या सोहळ्यानिमित्त मंदिराचा संपूर्ण परिसर विविध रंगी फुलांनी सजवण्यात आला होता. पाण्याचे कारंजे, सुंदर रांगोळ्यांनी वातावरणात वेगळीच प्रसन्नता आला. भल्या पहाटे मंगलमय वातावरणात गोंधळ्यांच्या वाद्याने ग्रामदैवताची महाआरती झाली. पोलिसांनी मानवंदना दिल्यानंतर महाराजांची पालखी पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात मार्गस्थ झाली. शहरातील ठरलेल्या मार्गावर विविध ठिकाणांहून निघालेली पालखी दुसऱ्या दिवशी (शनिवारी) सकाळी मंदिरात परतली. या वेळी पोलिस मानवंदना देण्यात येते. पालखीच्या स्वागतासाठी शहरात फुलांनी, रांगोळ्यांनी बहरलेले रस्ते, रात्रीच्या वेळी केलेल्या रोषणाईने सोहळ्याला वेगळे रूप दिले.
सामाजिक एकोप्याचे दर्शन
- खासदार सुनील तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल, देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत देशमुख, कार्यवाह मकरंद बारटक्के, उत्सव समितीचे अध्यक्ष कुमार पाशिलकर, सरचिटणीस दर्शन कदम, प्रांत अधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड, तहसीलदार किशोर देशमुख, राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस विजय मोरे, माजी नगराध्यक्ष समीर शेडगे आदी उपस्थित होते.
- दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी जैन संघटना, रोटरी क्लब, प्रकाश जैन, माजी नगरसेवविका शिल्पा धोत्रे आदी विविध सामाजिक मंडळांमार्फत शहरात ठिकठिकाणी थंडपेये, चहा आणि अल्पाहाराची व्यवस्था करण्यात आलेली. तर येथील आशीर्वाद मंडळातर्फे भाविकांसाठी गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली मोफत भोजन व्यवस्था या वेळी करण्यात आली होती.
