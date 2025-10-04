कचरा कंत्राटदाराच्या कारभाराने नागरिक त्रस्त
कल्याण, ता. ४ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने कचरा संकलनासाठी सुमीत एल्को या कंपनीला ठेका दिला आहे; मात्र या कंपनीच्या अनियमित आणि अनागोंदी कारभारामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले आहेत. नागरिकांना ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले असले तरी, प्रत्यक्षात हा कचरा एकाच गाडीत टाकल्याचा आरोप नागरिक, तसेच माजी उपमहापौर मोरेश्वर भोईर यांनी केला आहे. शिवाय या कंत्राटदाराच्या कामगारांनी कचरा उचलण्यासाठी नागरिकांकडून पैसे घेतल्याचा गंभीर आरोप माजी उपमहापौरांनी केला आहे, ज्यामुळे कंपनी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
मोरेश्वर भोईर म्हणाले की, मागील पाच वर्षांपासून महापालिकेच्या निवडणुका न झाल्यामुळे पायाभूत सुविधा पुरवण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे. कचरा संकलन हे महापालिकेने किमान नियमित करणे आवश्यक होते, पण आजही कचरा वेळेत उचलला जात नाही आणि त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. कंपनीकडे कचऱ्याच्या वाहतुकीसाठी वाहनांची संख्या कमी असल्यामुळे कचरा वेळेवर संकलित होत नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर कचरा साठतो. याचबरोबर, कंपनीच्या कामगारांनी कचरा उचलताना पैसे मागितल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. भोईर यांनी महापालिकेने तातडीने संबंधित कंपनीला नोटीस देऊन नियमित कचरा उचलण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
महापालिकेचे उपस्वच्छता अधिकारी विक्रम गायकवाड यांनी याबाबत सांगितले की, घंटागाडीवरील सर्व कर्मचाऱ्यांना बोलावून शहानिशा करण्याचे आदेश दिले आहेत. कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात असून, त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध आहे. जर कोणतीही तक्रार असेल, तर त्याची चौकशी करण्यात येईल. सर्व कायदेशीर व शिस्तबद्ध पद्धतीने कचरा संकलनाचे काम होईल, असेही त्यांनी आश्वासन दिले.
या प्रकरणामुळे कचरा व्यवस्थापनाची गुणवत्ता आणि कंपनीच्या कामकाजावर जनतेत नाराजी निर्माण झाली आहे. नागरिकांनी याबाबतीत महापालिकेकडे त्वरित लक्ष देण्याची अपेक्षा केली आहे.
